Un ministru demisionar, în vizită de lucru

Chiar dacă și-a depus demisia, ministrul Lucian Șova s-a dus în vizită de lucru pe șantierul Autostrăzii A3, pe care speră s-o inaugureze pe 1 decembrie. 2018!

Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Șova, a anunțat, astăzi, că și-a respectat promisiunile de la începutul mandatului și că până acum în România au fost finalizați nu mai puțin de 60 de km noi de autostradă.

El se află luni într-o vizită de lucru pe șantierul Autostrăzii A3. El a spus că speră ca A3 să fie gata până la 1 Decembrie.

De asemenea, Șova a anunțat că va lua măsuri împotriva constructorului.

"Sunt aici, alături de directorii de companii, ca să mă asigur că lucrările decurg conform planului. Eu nu fac prognoze, ci doar promisiuni, în care cred și mă străduiesc să le onorez. Cred că prezența mea aici îi va obliga pe antreprenori să-și onoreze promisiunile. Până la urmă, nu ministerul face primisiunile! Ei au făcut promisiuni pe care u le-au onorat", a mai spus Șova.

"Acum două luni nu am avut dovezi, am avut speranțe, acum am dovezi. Sunt 15 sau 16 km între Câmpia Turzii și Ogra și pe Sebeș Turda două loturi. Mandatul meu nu s-a terminat deocamdată si cred ca nu se va termina înainte să îmi ating obiectivul de 60 km de autostradă, cum am promis. Vor fi receptionați încă 15 km în aceasta saptămână. Sigur, probabil nu vor fi 50, ci 58. Nu am cifre exacte, dar nu cred că mă puteți pune într-o situație neplăcută pentru că nu știu totul la virgulă. Nu am venit nu mai acum pe șantier. Am mai fost, dumneavoastră ați venita abia acum", a declarat Șova.