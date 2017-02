Un Mercedes circula cu farurile stinse prin Bucureşti. Poliţiştii, UIMIŢI de cine era la volan

Poliţia Rutieră l-a amendat duminică seară pe fotbalistul Ianis Zicu, după ce acesta a fost oprit în trafic pentru că nu avea aprinse farurile Mercedesului.

Totuşi, povesteşte Zicu, cei care l-au amendat aveau o maşină cu defecţiuni şi mai mari la sistemul de iluminare.

"Haideti sa va povestesc o intamplare...Daca este haioasa sau nu...va las pe voi sa decideti :) :(...Aseara cand am iesit din curte sistemul de iluminare al masinii nu era pe modul automat...prin urmare am uitat sa aprind farurile...fiind un bulevard iluminat nu mi-am dat seama imediat ca nu sunt aprinse...La 100 de metri de casa pe Bulevardul Pipera ma opreste acest domn si imi spune ca am probleme cu farurile...

Opresc motorul si il pornesc din nou...Farurile erau in continuare stinse...imediat mi am dat seama si le-am pus pe modul automat si au pornit luminile...A mers domnul politist la masina si m-a amendat, dar va rog sa priviti pozele cu masina de POLITIE :).......Are o defectiune in partea din dreapta fata si inca una in partea din stanga spate...Nu îi functioneaza 1 far si 1 stop....

Eu am sa platesc amenda pentru ca este corect si normal sa suport orice consecinta legala atat timp cat eu nu aveam luminile aprinse pe un drum public (chiar daca masina mea nu avea nicio defectiune si doar am omis sa aprind farurile pentru cateva secunde)...Dar este corect sa fiu judecat de "cineva" care chiar are defectiuni mari la sistemul de iluminare al masinii si circula asa pe drumurile publice punand in pericol viata oamenilor?....Dar cel mai grav este faptul ca acel "cineva" este exact cel care trebuie sa ne protejeze. Oare pe domnul din imagine o sa-l traga cineva la raspundere pentru ca foloseste o masina care nu este corespunzatoare din punct de vedere tehnic????", a postat Ianis Zicu pe Facebook.