Un șmecher cu jeep depășește ambulanța după ce o bombardează cu flash-uri

Ambulanta depășită pe dreapta, pe DN1

Scene șocante pe DN1, marți seara: un șofer extrem de grăbit "bombardează" cu flash-uri ambulanța care se deplasa în mare viteză către Ploiești cu girofarul pornit. Mai mult, "șmecherul" cu mașină de teren extrem de scumpă trece nervos în fața ambulanței pe banda din dreapta.

Imaginile șocante ne-au fost trimise un telespectator Realitatea TV pe adresa Martor Ocular.

"Doar la noi in Romania se poate intampla asa ceva. Sa va explic intr-un mic rezumat despre ce este vorba. Aseara, pe la ora 20:57, in localitatea Barcanesti, Judetul Ilfov, seful meu se deplasa catre Ploiesti, avand o problema de sanatate mama acestuia, care se afla in ambulanta respectiva. La un momendat, in spatele lui, observa ca se deplaseaza spre acesta un Jeep, parca Jaguar, din cate se vede in imagine, dandu-i acestuia flash-uri. Seful meu se da la o parte si ce credeti?!.... Inclusiv ambulanta are parte de o "ploaie" de flash-uri. Iar dupa cum se vede in imagine, acest Jeep "de Romania" depaseste ambulanta pe partea dreapta. Minunat!", ne-a scris Ionuț Popescu pe adresa Martor Ocular.