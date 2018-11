Un masacru vânătoresc demontează minciuna lui Dragnea că nu s-a văzut cu Pitiş de 10-15 ani

Un document publicat de Rise Project infirma una dintre declaratiile facute de liderul PSD, Liviu Dragnea, legate de scandalul mediatic "Valiza Tel Drum". Este vorba de relatia pe care acesta o are cu Petre Pitis, directorul Tel Drum.

Intrebat, luni, cand s-a vazut sau cand a discutat ultima oara cu Petre Pitis si Mugur Gheoghias, prieten vechi cu Liviu Dragnea si tata al consulului general de la Torino, liderul PSD a raspuns: "Cred ca sunt mai mult de 10-15 ani, cand era consilier judetean domnul Pitis".



Petre Pitis este directorul general al firmei Tel Drum. Numele sau apare in doua dosare, iar potrivit DNA, era omul prin intermediul caruia Dragnea ar fi controlat societatea.



Afirmatia lui Dragnea este infirmata de o autorizatie de vanatoare colectiva emisa pe 4 ianuarie 2014 de Asociatia de Vanatoare Turris Turnu Magurele, pentru o partida care a avut loc in aceeasi zi. Documentul este publicat de Rise Project.



Conform autorizatiei, echipa de vanatori avea dreptul sa impuste 20 de mistreti, doua vulpi, doi sacali, sase iepuri si 20 de fazani. La finalul zilei, conform aceluiasi document, vanatorii ucisesera doar 19 mistreti din toata fauna la care aveau dreptul. Rise Project a publicat chiar si o fotografie cu Pitis, alaturi de "trofeele" sale.



Autorizatia este insotita de un proces-verbal de instruire, in care sunt enumerati nominal toti participantii la vanatoare. In tabel, la pozitia 8, figureaza Liviu Dragnea, iar la pozitia 14 este mentionat directorul general al Tel Drum, Petre Pitis, scrie Adevarul.