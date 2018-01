Un mall eșuat din Brăila a fost cumpărat de o firmă chineză care face acum sute de angajări

FOTO EXPLICATIE: Mall-ul Armonia s-a transformat în fabrică

Un mall din Brăila, intrat în faliment în 2011, a fost transformat în fabrică de corpuri de iluminat de o firmă chineză care face acum sute de angajări.

Mall-ul Armonia din Brăila a intrat în faliment în 2011. În 2017, clădirea a fost vândută de proprietar, omul de afaceri sirian Mohammad Alabdi, producătorului chinez de corpuri de iluminat Liting Universal Group, potrivit Capital.ro.

Acum, chinezii încep angajările.

În ultimele luni ale anului mai multi braileni dornici sa se angajeze la viitoare fabrica de produs corpuri de iluminat si-au lasat CV-urile la gardienii din zona, potrivit Infobrăila.ro.

Luni, primarul Marian Dragomir a postat pe o retea de socializare un mesaj prin care ii anunta pe braileni ca cei de la Glorious Lighting incep oficial recrutarile.

Primele posturi pentru care se cauta angajati in ianuarie/februarie 2018 sunt de ingineri mecanici si chimisti care trebuie sa indeplineasca conditiile din anunt. In scurt timp vor fi demarate procedurile si pentru alte posturi pentru a se realiza numarul de aprox. 200 de angajati programat in 2018. Ulterior, se va ajunge la 600 de angajati.

Obiect de activitate al societatii – productie corpuri de iluminat pentru interior.