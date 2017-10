Un magnat căuta chilipiruri. A găsit la vânzare un Mercedes AMG din '99. ŞOC când s-a uitat în bord

Un om de afaceri din Germania, pasionat de maşini, mergea din garaj în garaj pentru a găsi modele rare de Mercedes, pe care să le cumpere. Galeria Foto.

A găsit un exclusivist Mercedes CL70 AMG. Preţul maşinii: 53.900 euro

Omul a rămas uimit când s-a uitat în bordul maşinii: din 1999, când a fost fabricată, a parcurs numai 44.230 de kilometri.

Numai 24 de astfel de automobile au iesit in total de pe portile fabricii Mercedes, acesta impresionand inclusiv prin cei doar 44.230 de kilometri parcursi de la momentul fabricarii sale, din 1999, si pana in prezent, conform 4tuning.ro. In plus, este singurul scos la vanzare.

