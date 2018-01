FOTO EXPLICATIE: Un lungmetraj de Adina Pintilie, în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Berlin

Lungmetrajul "Nu mă atinge-mă" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat în competiţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, au anunţat luni organizatorii evenimentului.

După ce organizatorii Berlinalei au anunţat primele opt filme din competiţie şi două titluri în secţiunea Berlinale Special pe 4 decembrie respectiv 18 decembrie, alte 10 filme au fost selectate, luni, în competiţia oficială a celei de-a 68-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. Alte trei producţii cinematografii au fost selectate tot luni în secţiunea Berlinale Special.



Cele 13 producţii anunţate luni provin din România, Argentina, Australia, Austria, Brazilia, Bulgaria, Republica Cehă, Franţa, Germania, Hong Kong, Iran, Irlanda, Luxemburg, Norvegia, Paraguay, China, Suedia, Elveţia, Marea Britanie, Uruguay şi Statele Unite ale Americii.



Alte filme din competiţia oficială şi din secţiunea Berlinale Special vor fi anunţate în curând, au precizat organizatorii festivalului.



Adina Pintilie a fost selectată în competiţia Berlinalei 2018 cu lungmetrajul "Nu mă atinge-mă". La graniţa dintre ficţiune, documentar şi artă vizuală, experimentând curajos atât la nivel de conţinut cât şi de limbaj cinematografic, filmul "Nu mă atinge-mă" este o investigare personală a ideii de intimitate, a nevoii umane de contact autentic. O femeie şi doi barbaţi se află în căutarea intimităţii. Pierdute în imensitatea rece a oraşului, singuratăţile lor se întâlnesc - întâmplător sau din voia destinului - într-o stranie încercare de contact, potrivit sinopsisului acestui lungmetraj, publicat de cinemagia.ro.



Adina Pintilie s-a născut la Bucureşti pe 12 ianuarie 1980 şi a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, la secţia regie de film, în anul 2008. A devenit cunoscută cu scurtmetrajul "Balastiera #186" şi mediumetrajele "Nu te supăra, dar..." şi "Oxigen".



Celelalte filme anunţate luni în competiţia Berlinalei din acest an sunt: "3 Tage in Quiberon", de Emily Atef, "Black 47", de Lance Daly, "Damsel", de David şi Nathan Zellner, "Eldorado", de Markus Imhoof, "Les herederas", de Marcelo Martinessi, "Khook", de Mani Haghighi, "La priere", de Cedric Kahn, "Toppen av ingenting", de Mlns Mlnsson, "Transit", de Christian Petzold.



Cele trei filme anunţate luni în secţiunea Berlinale Special sunt "Monster Hunt 2", de Raman Hui, "Gurrumul", de Paul Williams, şi "Viaje a los Pueblos Fumigados", de Fernando Solanas.



Aşa cum a fost deja anunţat, Berlinala 2018 se va deschide pentru prima dată în istoria festivalului cu un film de animaţie, "Isle of Dogs", regizat de americanul Wes Anderson, un cineast care a câştigat Marele Premiu al Juriului la Berlin în anul 2014 cu pelicula "The Grand Budapest Hotel".



În 2016, Ursul de Aur a fost câştigat de filmul ungar "On body and soul", de Ildiko Enyedi, ce prezintă o poveste de iubire poetică şi visătoare, ce se desfăşoară pe fundalul unui abator.

