Un liberal acuză. Eugen Teodorovici se apără

Florin Cîțu, senator PNL, i-a cerut demisia ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, acuzând că, potrivit datelor MFP, ar exista o gaură de 5 miliarde de lei. Ministrul Finanțelor se apără și spune că Florin Cîțu nu are „niciun fel de argument profesional, economic” și că cifrele oficiale contrazic teoria liberalului.

Florin Cîțu, senator PNL, i-a cerut demisia ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, acuzând că, potrivit datelor MFP, ar exista o gaură de 5 miliarde de lei. Liberalul va cere Parlamentului să ancheteze ultimele două rectificări bugetare ale Guvernului.

„Eugen Teodorovici prins cu minciuna de Ministerul Finanțelor și mă confirmă! Ministerul Finanțelor recunoaște gaura de la buget. Doar în trimestrul III MFP recunoaște o gaură de 5 miliarde lei. Rectificarea bugetară pozitivă nu se justifică. Eugen Teodorovici demisia!”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Senatorul liberal a reiterat că va cere Parlamentului să ancheteze rectificările bugetare.

„Voi cere comisiilor buget finanțe din cele două camere ale Parlamentului să ancheteze cele două rectificări bugetare”, a conchis Cîțu.

Într-o declarație de presă făcută joi, la Parlament, Cîțu anunța că din datele Ministerului de Finanțe reiese că există o gaură la buget de 12 miliarde de lei și că va solicita în Comisia de buget-finanțe a Senatului ca ministrul Eugen Teodorovici să vină și să ofere explicații în legătură cu subiectul. Liberalul a adăugat că este pentru prima dată în perioada postdecembristă când PSD taie bani de la educație și sănătate pentru rectificarea bugetară. Senatorul PNL a precizat că "dezastrul deficitului" se poate observa prin prisma faptului că se alocă un miliard de lei în plus pentru cheltuieli doar cu dobânzi.

Guvernul a aprobat a doua rectificare bugetară a anului, cu un plus de 9,5 miliarde de lei la venituri și 10,7 miliarde de lei la cheltuieli și cu încadrarea în deficitul bugetar de 2,9% din PIB, a anunțat, vineri, ministerul Finanțelor, Eugen Teodorovici, la Guvern.

Cheltuielile pentru investiții vor fi, a spus ministrul, mai mari cu 40% faţă de realizările din 2017, iar ponderea datoriei guvernamentale în PIB va fi 35%, a patra cea mai mică din Uniunea Europeană.

Veniturile bugetului de stat pe 2018 se majorează cu 831,4 miliarde lei, principalele influenţe venind pe impozitul pe profit, un plus de peste 400 milioane lei, venituri nefiscale cu un plus 2,3 miliarde lei şi alte sume primite de la Uniunea Europeană, plus 2,6 miliarde lei. La accize va fi o scădere cu 1,2 miliarde lei şi la TVA de 1,9 miliarde lei. Cheltuielile bugetului de stat se majorează, în urma rectificării, cu suma de 1,7 miliarde lei.

Fondul de rezervă a fost majorat cu 700 milioane de lei. Prima rectificare de buget a avut loc în luna august.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Guvern, că afirmația senatorului PNL, Florin Cîțu, legată de o „gaură” de 5 miliarde de lei la bugetul de stat nu are „niciun fel de argument profesional, economic” și că cifrele oficiale contrazic teoria liberalului.

„Vizavi de invitația la comisia de buget la Senat, eu sunt membru al acelei comisii și sunt prezent față de ceilalți colegi ai mei de la PNL care nu sunt prezenți și am fi putut să discutăm de multe ori aceste lucruri dacă dânșii ar fi și participat la ședințe. Pe de altă parte, spuneați de această posibilă gaură. Este o estimare când se face bugetul de stat. Este o execuție de multe ori nu la fel cu ceea ce s-a estimat. Știți cum? E foarte simplu în această zonă de finanțe, o să vedeți cei din această zonă, și foști miniștri sau actuali, nu sunt doi care să aibă aceeași părere. Asta vine din formare, din experiență, din locurile în care se lucrează. Una este părerea din BNR, una este opinia celor din Executiv, alta la Consiliul Fiscal. Respectăm toate punctele de vedere, le luăm în calcul și sunt analizate la Finanțe ca să nu fie reale”, a declarat Eugen Teodorovici, vineri, la Palatul Victoria, întrebat cum comentează faptul că liberalii susțin că ar exista o gaură la buget și doresc o investigație în Parlament pe această temă.