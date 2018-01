Un înger are nevoie de ajutor! Elena suferă de o boală extrem de rară

O fetiță de doi ani și opt luni trăiește de când s-a născut în spitalul Marie Curie din Capitală. Copilul suferă de o boală rară și pentru a se vindeca trebuie operată. Însă intervenția se poate face doar în Statele Unite și costă o jumătate de milion de dolari. Părinții au făcut sacrificii pentru a fi alături de ea. Și-au vândut casa din Buzău și s-au mutat la București. Mai rămâne acum să facă rost de suma de care depinde viața copilei.

Elena Bunea împlinește mâine, 2 ani și 9 luni. Este internată la Marie Curie încă de la naștere. Acolo își petrece toată ziua într-o cameră de la etajul 2 al spitalului împreună cu mama ei. Micuța s-a născut cu un sindrom foarte rar care a lăsat-o fără intestin subțire. Nu poate să mănânce și tot tractul digestiv îi este blocat. Din această cauză, Elena este hrănită doar cu ajutorul perfuziilor.



”Imediat după naștere, la maxim o săptămână, am aflat că nu-i funcționează intestinele. Am rămas internată cu Elena până la un an și jumătate, că am tot sperată că poate se dezvoltă, poate o să fim bine. După un an și jumătate n-am mai putut, mi-a fost foarte greu.



Familia și-a vândut casa din Buzău și s-a mutat, cu celelalte două fete pe care le au, la București, aproape de spital. O vizitează pe Elena zilnic, mama ei stă doar noaptea acasă. Tot ce știe Elena despre lume este doar ce a văzut în spital.



”Procedurile care i se fac elenei, le face și ea păpușei ei, Maia. Îi pune branulă, cateter, le sondează, le face injecție.



Singurele zile în care Elena a părăsit salonul au fost vara, în curtea spitalului.



”Prima dată a ieșit pe la 9 luni și era foarte uimită, îi venea soarele în ochi, nu știa ce e. După ne-am obișnuit, îi plăcea tot ce vedea în jur, era foarte atentă la tot”, mai susține mama.



Medicul care se ocupă de Elena încă de la naștere, Cătălin Cîrstoveanu, a explicat că astfel de cazuri sunt foarte rare în lume iar fetița este singurul copil din Româna despre care se știe că suferă de sindromul Berdon.



”În Statele Unite se face încă din perioada neonatală transplantul de intenstin. Nu sunt foarte mulți în lume cu boala aceasta, unii spun 40-50, alții spun 20. Elena se ambiționează să trăiască și suntem și noi datori să facem ceva pentru ea”, spune Cătălin Cîrstoveanu, medic.



Elena poate ajunge la operația salvatoare, dacă părinții reușesc să strângă 400.000 de dolari. Ei au deschis trei conturi unde se pot face donații.



DONAȚII PENTRU ELENA

Banca Transilvania, pe numele BUNEA ELENA

RO09BTRLEURCRT0431599901 EUR

RO59BTRLRONCRT0431599901 RON

RO13BTRLUSDCRT0431599901 USD