Un hacker a cerut o RĂSCUMPĂRARE de la Netflix, apoi a publicat noul sezon al unui serial popular

Hackerul care a cerut o răscumpărare de la platforma online Netflix, după ce a intrat ilegal în posesia celui de-al cincilea sezon al serialului "Orange Is the New Black", şi-a respectat "promisiunea" şi, în urmă refuzului companiei de streaming de a da curs cererii sale, a publicat pe internet primele 10 episoade din noul sezon al show-ului TV, informează site-ul revistei Variety.

Hackerul a dat curs ameninţării formulate săptămâna trecută, când a furat 10 episoade din noul sezon din serialul "Orange Is The New Black" şi a cerut platformei de streaming video Netflix să îi plătească o răscumpărare. În caz contrar, hackerul a ameninţat că va publică online acele episoadele înainte de premieră oficială a noului sezon.



După ce compania Netflix nu i-a plătit suma de bani cerută, hackerul "s-a răzbunat" şi a publicat episoadele pe o platforma specializată în partajarea de fişiere video.



Jurnaliştii de la Variety nu au reuşit să verifice autenticitatea episoadelor pe care piratul cibernetic le-a publicat pe platforma Pirate Bay.



Primele 10 episoade din cel de-al cincilea sezon al show-ului TV au devenit disponibile pe această platforma online, sâmbătă. Cele 10 fişiere piratate au împreună o capacitate de 11,46 gigabytes.



Hackerul, care foloseşte pe internet pseudonimul "The Dark Overlord", publicase doar primul episod din noul sezon în cursul zilei de vineri, tot pe platforma Pirate Bay.



Al cincilea sezon al serialului "Orange Is The New Black" va avea premieră oficială pe platforma Netflix pe 9 iunie.



Potrivit revistei Variety, este posibil că Netflix să devanseze dată la care va avea premieră noul sezon, în urmă acestui act de piraterie cibernetică.



Potrivit piratului online, el ar fi furat şi alte producţii TV ce urmează să fie lansate de posturile ABC, Fox, Naţional Geographic şi IFC.

