Se prăbușește un ghețar masiv din Mont Blanc! A început evacuarea

Încălzirea globală pune în pericol munții din Europa! O bucată masivă dintr-un gheţar de pe Mont Blanc se poate prăbuși în orice clipă! Mai multe drumuri au fost închise și cabanele din zonă au fost evacuate.

Autorităţile italiene au restricţionat accesul pe două drumuri şi au evacuat mai multe cabane din împrejurimi, după ce experţii au avertizat că o bucată din gheţarul Planpincieux, de pe Mont Blanc, se poate desprinde în orice moment, potrivit BBC.

Porțiunea dislocată din ghețar se deplasează cu o viteză de 50-60 de centimetri pe zi.

Au fost închise drumurile de pe Val Ferret, iar cabanele montane din zona Rochefort au fost evacuate ca măsură preventivă.

Experţii din regiunea Valle d'Aosta şi cei de la Fondazione Montagna Sicura (Fundaţia Munte Sigur) au susţinut că este imposibil de prezis exact momentul când se va desprinde blocul de gheaţă, relatează BBC.

Ghetarul Planpincieux a fost monitorizat atent înca din 2013 pentru a putea stabili cât de repede se topește gheața. Însă nu există încă un sistem care să și stabilească o dată exactă a prăbușirii acestuia.

Masivul Mont Blanc are 11 vârfuri cu o înălţime de peste 4.000 de metri în Franţa şi în Italia, atrăgând sute de mii de turişti anual.

Un grav incident s-a produs aAnul trecut, în august 2018. Doi oameni în vârstă au murit in apropiere de ghețarul Planpincieux, in Courmayeur, dupa ce mașina lor a ajuns de pe drum intr-o vale, in timpul unei alunecari de teren.

Atunci au fost evacuate sute de persoane, fiind nevoie și de intervenția unui elicopter.