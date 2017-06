Un furnizor român de certificate digitale, singurul din Europa care lucrează cu instituții din SUA

Trans Sped, primul furnizor de certificate digitale și de servicii de semnătură electronică din România, a fost recertificat luna trecută conform standardelor Regulamentului eIDAS, care din 2014 reglementează în spațiul european identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice. Totodată, compania este singura din Europa care are certificare cu Federal Bridge of US.

Conform noului Regulament eIDAS, pana la data de 1 iulie 2017 toti furnizorii de servicii de certificare calificate trebuie sa efectueze un audit cu o companie acreditata eIDAS la nivel European.

"Serviciile și tehnologiile Trans Sped sunt cross-certificate și cu Federal Bridge of US și SAFE-BioPharma, ceea ce conferă încredere certificatelor de semnătură electronică emise de compania românească pentru a fi acceptate în relația cu toate instituțiile guvernamentale din SUA si de către sectorul bio-farmaceutic. Este de altfel singura companie din Europa care are această certificare cu Federal Bridge of US", se arată într-un comunicat remis.

"Din 2008, filosofia companiei noastre a fost sa dezvolte produse si servicii la cele mai inalte standarde internationale privind securitatea identitatilor digitale si al documentelor semnate electronic. Aceasta abordare ne-a adus parteneri internaționali, astfel că, în prezent, portofoliul Trans Sped este dominat de clienți de renume: companii din Fortune 400 precum Zentry, Verizon, GSK, Merck, Astra Zeneca sunt doar cateva dintre ele.

Trans Sped furnizează soluții si expertiza in procesul de transformare digitala a fluxurilor de lucru, prin integrarea semnaturii electronice, a marcilor temporale sau a conservarii documentelor semnate digital pe termen lung. Compania activează pe piața autohtonă din anul 2004.