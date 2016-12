Un fotograf a surprins întâmplător imagini cu un trib izolat care trăiește ca în preistorie

Ricardo Stuckert, un fotograf brazilian, a reușit să surprindă în imagini un trib izolat din jungla amazoniană după ce elicopterul în care se afla a fost deviat pentru a evita o furtună, informează The Guardian, citat de Agepres.





Fotograful a profitat de momentul în care elicopterul în care se afla a zburat pe deasupra locuințelor membrilor tribului și a imortalizat imaginile în care se observă grupul de indigeni care trăiesc la fel ca în preistorie. ''Am scos aparatul și am început să fotografiez. N-am avut prea mult timp să mă gândesc la ce se întâmpla'', a declarat acesta.



Stuckert a observat colibele din Acre, un stat din nord-vestul Braziliei, în apropierea graniței cu Peru, în timp ce se îndrepta către un alt grup de indigeni pe care îi contactase anterior pentru cartea la care lucrează. La întoarcere, la 18 decembrie, el a reușit să mai facă câteva poze cu tribul descoperit întâmplător, ce oferă indicii cu privire la existența populațiilor cu care nu s-a luat încă legătura.



El a fost impresionat de vopseaua de pe corpul unuia dintre bărbați, pe care a asemănat-o cu o formă de camuflaj. ''Când este frig, noi ne îmbrăcăm. Ei folosesc vopsea pentru a se proteja'', a spus fotograful care speră ca imaginile sale să ajute la ''conservarea'' populației indigene.



Trei grupuri izolate locuiesc în statul Acre, potrivit lui José Carlos Meirelles, expert în popoarele indigene din Brazilia, prezent în elicopter în momentul în care Stuckert a făcut fotografiile. ''Uneori, un mic detaliu poate dezvălui multe și, pentru că aceste fotografii au o rezoluție foarte bună, putem vedea îndeaproape detaliile'', a completat acesta potrivit The Guardian.



Stuckert a declarat pentru National Geographic că s-a simțit ''ca un pictor din secolul trecut'' când a realizat că ''în secolul 21 încă mai sunt oameni care nu au nici un contact cu civilizația, care trăiesc precum strămoșii lor din urmă cu 20.000 de ani''. ''Este o emoție puternică'', a mărturisit fotograful.



Meirelles a dezvăluit pentru celebra revistă că fotografiile lui Stuckert au mai ajutat la demontarea unui mit, cel legat de tunsorile indigenilor. 'Am crezut că ei se tund în același fel. Nu-i adevărat. Se pot observa mai multe stiluri diferite de coafură. Unele arată foarte punk', a spus el.



De asemenea, José Carlos Meirelles a explicat că acest trib care are caracteristici nomade folosește săgeți, dar și topoare și macete pe care le-ar fi obținut în timpul unor ''expediții'' în alte așezări umane.



În 2014, s-a stabilit contactul cu un al patrulea trib izolat din statul Acre, Txapanawa. Unii dintre membrii acestuia i-au mărturisit lui Meirelles — care are 40 de ani de experiență cu popoarele indigene și lucrează pentru autoritățile din statul Acre — că au crezut că elicopterele sunt o vrăjitorie ori o pasăre uriașă, neștiind că în ele sunt oameni.



În Brazilia există circa 80 de asemenea grupuri, însă modul lor primitiv de trai este din ce în ce mai amenințat.



Meirelles a observat pentru prima oară indicii ale tribului fotografiat de Stuckert în expediții anterioare, el aflându-se și în 2010 alături de o echipă a BBC care a filmat de la depărtare câțiva indigeni. ''Ei știu despre lumea noastră, dar prea puțin'', a explicat specialistul potrivit căruia ar exista circa 300 de persoane în acest trib ale cărui ocupații principale sunt cultivarea de banane, de cartofi dulci, manioc și alune, dar și pescuitul și vânătoarea.



Nimeni nu cunoaște numele tribului fotografiat, iar Meirelles s-a bucurat că membrii săi par sănătoși, în ciuda preocupărilor din ultimi ani cu privire la amenințările care planează asupra acestora, în special la granița cu Peru. ''Noi le spunem Indienii de la izvoarele râului Humaita. Nu au luat niciodată contact cu nimeni, nu știm ce limbă vorbesc și cine sunt. Din fericire, nu știm. În ziua în care vom începe să aflăm, ei vor începe să aibă probleme'', a mai spus el.