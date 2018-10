Replică tranșantă pentru Taoder: Procurorul general a fost numit legal

Comisia de la Veneţia, DECIZIE importantă privind justiţia din România

Invitată în emisiunea lui Rareș Bogdan de la Realitatea Tv, Raluca Prună, fost ministru al Justiției, a explicat încă o dată procedura de propunere în funcția de procuror general, diferența dintre mapa profesională a candidatului, mapa aflată în administare la CSM și care nu poate fi dată niciunui ministru, și dosarul de candidat.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, Rluca Prună considră că, dacă ministrul Toader a văzut mapă profesională a lui Augustin Lazăr, atunci categoric se încalcă norme de drept european cu privire la date personale, care sunt în mapa profesională.

"Domnul ministru a făcut în prezentarea, a ceea ce domnia sa numește un “raport de evalare managerială”, afirmația că propunerea lui Augustin Lazăr s-a făcut cu nerespectarea procedurilor legale. Procedura legală prevede trei condiții: vechimea de zece ani, să nu fi fost sancționat în ultimii trei ani și califictivul “foarte bine”.

Domnul Tudorel Toader afirmă că în dosarul pe care l-ar fi văzut nu există un asemenea calificativ pe un aviz pe 14 pagini , care spune că toate aceste condiții au fost îndeplinite,inclusiv calificativul “foarte bine”, de la ultima evaluare profesională. Dacă ministrul Toader a văzut această mapă profesională, atunci categoric se încalcă norme de drept european cu privire la date personale, care sunt în mapa profesională", a încheiat fostul ministru al Justiției.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru reia explicațiile și afirmă că Tudorel Toader joacă prost și riscant.

"Am explicat la emisiunea domnului Rares Bogdan inca o data procedura de propunere in functia de procuror general, diferenta dintre mapa profesionala a candidatului, mapa aflata in administrarea la CSM si care nu poate fi data niciunui ministru, si dosarul de candidat.

In 2016, dosarul de candidat a fost trimis la

1. CSM si a cuprins cerere de emitere a avizului in vederea propunerii de numire in functie, planul managerial si 12 lucrari relevante alese de candidat (fara vreo ordonanta de clasare)

Si (dupa obtinerea avizului CSM)

2. La Presedinte si a cuprins propunerea de numire, CV si avizul CSM. Avizul descrie pe 14 pagini viziunea manageriala prezentata de procurorul general Lazar si confirma indeplinirea criteriilor legale care se gasesc la mapa profesionala: vechime, calificativ foarte bine la ultima evaluare, absenta oricarei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani.

Avizul CSM este important pentru ca numai CSM confirma formal indeplinirea criteriilor legale, de vechime, calificativ, sanctiuni. In plus, la Augustin Lazar lucrurile erau foarte clare: la data propunerii in functia de procuror general al Romaniei, era procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si nu ar fi putut fi in acea functie fara a avea calificativ ‘foarte bine’.

Despre procedura de revocare, Pe scurt. Se poate declansa pentru motive limitativ enumerate de legea 303/2004, la art 51(2):

- neindeplinirea conditiilor necesare pentru numire,

- exercitarea necorespunzatoare a activitatii manageriale,

- sanctionarea disciplinara.

Toader joaca la al doilea motiv: activitatea manageriala. Joaca prost, riscant. Activitatea manageriala a lui Augustin Lazar a fost evaluata in septembrie 2017, la cererea aceluiasi ministru Toader, de catre Inspectia Judiciara - ca asa zice legea. Raportul Inspectiei Judiciare privind controlul la Parchetul General a fost aprobat de CSM - ca asa zice tot legea, in noiembrie 2017, retinandu-se ca managementul este eficient.

Pe ce se intemeiaza asadar propunerea lui Toader? Nu e clar. Pe o chestie gresit numita raport, ceva intre bucuria meschina ca a ajuns sa poata atunci cand vrea, frustrarea ca nu e aplaudat de rau, de ram, si o compunere de comandant de detasament care vrea sa fie remarcat de seful cel mare. Ministrul Toader a capatat si o notorietate internationala, presa germana, italiana, franceza scriu despre grozavia sa. Care se adauga cosmetizarii traducerii legilor trimise spre consultare Comisiei de la Venetia. E o performanta, totusi, neegalata de alt ministru al justitiei.

Concluzia mea, ceata a la Toader, insinuari, cimilituri, ziceri sibilinice - asa ca sa iasa bine indiferent de situatie. Nu m-as mira ca intr-o zi, de dupa zodia asta PSD/ALDE, ministrul Toader sa ne spuna netulburat ca a facut o propunere de revocare a lui Augustin Lazar la limita legalitatii ca sa submineze coalitia cu armele juristului fin, nuantat.

In fine o intrebare deschisa, daca tot suntem la capitolul legalitate: cum a fost facuta evaluarea personalului din Ministerul Justiției pentru anul 2016? Nimeni nu m-a contactat in 2017 sub mandatul lui Toader. Au fost evaluati, nu au fost evaluati?! Si daca da si daca nu, e legal, nu e legal?! Poate domnul ministru arunca o privire in propria curte inainte sa dea altora cu legalitatea in cap. Si poate se ocupa de acum incolo si de mandatul de ministru care inseamna altceva decat revocari pe motive de impresii si o derobare asumata din rolul activ al ministerului pe care il conduce in comisiile din Parlament, pentru impiedicarea unei rusini ca invalidarea masiva de catre Comisia de la Venetia si mai nou de CCR a productiei legislative pe legile justitiei si codurile penal si de procedura penala.

PS: astept ca zilele acestea, ministrul Toader sa imi reproseze ca neavand dosar cu sina cand am inaintat propunerea, o decreteaza neprocedurala. Nu glumesc, acesta e nivelul argumentelor pe care le-a aruncat iresponsabil in spatiul public. Las altora sa califice efectul Toader asupra justitiei din tara noastra. Eu propun toaderul ca anti unitate de masura a independentei justitiei", și-a încheiat postarea pe contul de Facebook Raluca Prună.