Un nou scandal într-un liceu din Galați! Un elev acuză conducerea de lipsire de libertate

Un tânăr de 18 ani, elev al Colegiului Naţional "Vasile Alecsandri" (CNVA) Galaţi, acuză, printr-o scrisoare deschisă adresată mai multor instituţii ale statului şi postată pe contul său de socializare, conducerea unităţii de învăţământ, de lipsire de libertate în mod ilegal în formă continuată, în condiţiile în care elevilor, chiar şi celor majori, le este interzis să părăsească incinta şcolii, chiar şi în pauze.

”Ca urmare a faptului ca situatia din CNVA Galati a devenit insuportabila (elevilor, inclusiv celor majori le este interzis, fizic, sa paraseasca incinta scolii), drepturile elevilor fiind vadit calcate in picioare, am decis sa formulez si sa trimit urmatoarea sesizare catre toate institutiile abilitate ale statului, printre care Prefectura Galati, Primaria Galati, MEN, Corpul de Control al MEN, Politia Romana, Comisia pentru Educatie de la Camera Deputatilor si Inspectoratul Scolar Judetean Galati. Sper ca institutiile relevante sa ia act de aceasta corespondenta si sa dispuna masurile necesare pentru a pune capat acestui vadit abuz.

"Buna ziua,

Pe calea acestei corespondente va aduc la cunostinta situatia absurda si ilegala ce se desfasoara in cadrul Colegiului National "Vasile Alecsandri", str. Nicolae Bălcescu, nr. 41 Galați, cod poștal 800001 jud. Galați, Romania. Institutia mai sus mentionata, prin alineatul "n", art. 106 al Regulamentului Intern, Avizat de Consiliul de Administraţie din data 04 septembrie 2017 şi aprobat în Consiliul Profesoral din data 08 septembrie 2017, document atasat acestui e-mail, se face vinovata de lipsire de libertate in mod ilegal, in forma continuata, infractiune stipulata si pedepsita in art. 205 al Noului Cod Penal. Mai exact institutia, prin intermediul personalului de paza, ii impiedica fizic pe elevi sa paraseasca perimetrul scolii, inclusiv pe timpul recreatiilor scolare.

Prin implementarea articolului mai sus mentionat din Regulamentul Intern, institutia le ingradeste elevilor, inclusiv celor cu varsta de peste 18 ani, dreptul la libertate individuală şi siguranţa persoanei, drept fundamental stabilit prin art. 23 din Constitutia Romaniei. In plus, prezentul Regulament se afla in directa contradictie cu alineatul "k", art. 45 din Statutul Elevului, reglementare legala de rang superior, aprobata prin ordin de ministru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, pe data de 10.08.2016. De asemenea, conform art. 53, alineatul 1 din Constitutia Romaniei, "Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav." Deci, institutia Colegiului nu poate dispune legal, prin Regulamentul Intern, o masura care sa le ingradeasca elevilor dreptul la libertate individuala si siguranta persoanei.

De asemenea, mentionez ca situatia ilegala creata este cu atat mai grava cu cat institutia nu dispune, in prezent, de un punct alimentar propriu, astfel incat elevii nu pot achizitiona, pe durata intregului program scolar de 6-7 ore, apa potabila sau alimente. Unii dintre elevi sunt fortati sa apeleze la gesturi extreme, cum ar fi escaladarea gardului institutiei, pentru a parasi perimetrul scolii cu scopul de a cumpara alimente. Astfel de gesturi, motivate de nevoi legitime, pun grav in pericol integritatea fizica si sanatatea elevilor, cu atat mai mult cu cat, odata iesiti din unitate, le este interzis, de catre acelasi personaj de paza, sa intre inapoi pe usa, fiind astfel obligati practic sa escaladeze gardul de doua ori. Este doar o chestiune de timp pana cand situatia creata va duce la o tragedie. Gravitatea si ilegalitatea situatiei create au fost aduse la cunostinta directiunii in repetate randuri de catre elevi, parinti si reprezentanti ai Consiliulului Elevilor, insa fara nici un rezultat.

Implementarea acestui regulament abuziv reprezinta o incalcare grava a legislatiei nationale si a drepturilor omului, aducand atingere intereselor legitime ale elevilor institutiei. Astfel, zi de zi, elevii Colegiului National "Vasile Alecsandri" sunt supusi unui tratament ilegal, privativ de libertate fizica, de natura sa le afecteze siguranta, sanatatea, demnitatea.

In calitate de institutie publica, va rog sa luati act de aceasta situatie abuziva ce se petrece in cadrul Colegiului National "Vasile Alecsandri" si sa demarati demersurile necesare pentru remedierea ei in cel mai scurt timp.

Cu respect,

Gheorghe Tudor-Cristian, elev al CNVA Galati", a scris elevul pe o rețea de socializare.

Lucian Gheorghe, tatăl elevului care a scris scrisoarea îl susţine. ”Am aflat despre scrisoare după ce a publicat-o. Atâta vreme cât fiul meu are 18 ani, are responsabilitate pentru toate faptele şi acţiunile sale“, a spus tranşant tatăl elevului care a iniţiat acesată dezbatere, scrie presa locală.