Un edil din România: Centralele termice de apartament ne îmbolnăvesc de cancer

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, vrea să aloce bani pentru un studiu care să dovedească de ce tot mai mulți timișeni se îmbolnăvesc de cancer sau de boli cardiovasculare.

Robu vrea să aloce bani prin consiliul local pentru studiu și apoi să îi pună pe cei de la Spitalul Municipal să îl facă. Spune că a citit recent un material ce face referire la o astfel de cercetare și că vrea și el un studiu. Primarul a ținut și o pledoarie sistemului centralizat de încălzire, la care spune că încă este abonat, scrie tion.ro

„Intenționez să cer efectuarea unui studiu care să ne lămurească de ce sunt atât de frecvente niște boli grave, cancerul, bolile cardiovasculare, în Timișoara și Timiș, în regiunea noastră. Am văzut pe internet un articol referitor la un studiu care ar fi fost făcut de către Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. Acolo se spunea că centralele termice de apartament scot în apartamente și în atmosferă un număr important de compuși chimici cunoscuți ca fiind cancerigeni. Nu știu mai mult despre acest aspect. Numărul mare de centrale termice produce cel puțin insecuritate. Oricând, un număr atât de mare de centrale, care fiecare în parte prezintă o doză de risc, ar putea să se întâmple și lucruri grave. Sigur, e dreptul cetățenilor, nu vreau să se intervină cu forța vizavi de nimeni, e dreptul lor să uzeze de tot ce le permite legea. Eu, personal, sunt abonat Colterm și nu am avut nicio tentație să mă debranșez. Ei, fiecare face cum consideră, dar dacă noi păstrăm avantajoasă abonarea la Colterm, atunci evident că vom și avea un număr mare de abonați și Colterm va putea să fie o firmă viabilă. Dacă se produc debranșări semnificative, atunci Colterm nu o să poată funcționa, pentru că și majorarea aceasta de subvenție își are limitele ei. Noi nu putem subvenționa ineficiența, noi îi subvenționăm pe cetățenii care optează să fie abonați, pentru a îi încuraja să facă ceva ce este considerat mai sănătos din prisma interesului public”, a explicat Robu.