Un duşman de moarte al lui Dragnea, la un pas de partidul lui Ponta

Fostul premier Victor Ponta a recunoscut că încearcă să-l convingă pe Mihai Chirică, primarul Iaşului şi unul dintre cei mai duri critici al lui Liviu Dragnea, să se alăture proiectului ProRomânia.

Victor Ponta, a declarat luni, la Botoşani, că a avut o întrevedere cu primarul Mihai Chirica, cu care a discutat "despre România", menţionând că "s-ar bucura" dacă acesta i-ar deveni coleg de partid, scrie Agerpres.

"M-am văzut de dimineaţă cu domnul Chirica la Iaşi. E un primar pe care .... Dragnea a făcut o mare prostie că l-a pierdut. (...) Am vorbit despre România şi despre faptul că, în 2016, toţi am candidat şi am făcut campanie cu nişte idei care, după 2017, s-au schimbat", a afirmat Ponta.

Întrebat dacă, în urma discuţiei, Mihai Chrică ar urma să se alăture ProRomânia, Ponta s-a rezumat să afirme că "s-ar bucura".

Tot luni, ProRomânia a anunţat înrolarea în rândurile proiectului a deputatului fost PSD Mihaela Hunca.