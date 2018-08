Un doctorand român în SUA, bătut și încătușat la protestul din 10 august

Printre protestatarii agresaţi în mod gratuit de jandarmi, în 10 august, s-a aflat şi un român, doctorand în Statele Unite, potrivit Realitatea TV.

Radu Pârvulescu a fost bătut, lovit cu picioarele şi încătuşat. El a povestit că, în învălmăşeala reţinerii sale, la un moment dat, a fost călcat, la propriu, cu bocancul pe cap. Şi nu făcea altceva decât să protesteze paşnic, la fel ca zecile de mii de persoane care s-au adunat în acea zi în Piaţa Victoriei.

Românul a făcut plângere la Parchet.

,,Această experienţă m-a convins că am făcut bine că am venit la protest. Nu am niciun regret şi o voi face şi cu altă ocazie" a mai transmis acesta. Povestea sa a apărut în publicaţia Cornell Daily Sun, unde studiază. Radu Pârvulescu este doctorand în sociologie.