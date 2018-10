Un director din Primăria Târgu Jiu a pus femeia de serviciu să-i facă pedichiura

O fotografie care îl arată pe Marian Rotaru, directorul Direcției Publice de Patrimoniu Târgu Jiu, care stă să i se facă pedichiura de către femeia de serviciu, chiar în sediul Primăriei.

Fotografia are o vechime de doi ani, însă a fost publicată recent de site-ul scandaldegorj.ro.

Rotaru a fost pozat cu un picior la înmuiat într-un lighean cu apă, și cu celălalt în poala femeii de serviciu care îi face pedichiura.

Directorul de la Patrimoniu are o altă explicație a fotografiei:

"Am o gută de 7-8 ani de zile şi de asta stau cu piciorul în apă. În plus, atunci am avut o luxaţie la piciorul drept. Am fost la urgenţe şi mi s-a spus să ţin gheaţă cu faşă elastică. Mi-a pus soţia acasă, când am plecat la serviciu, dar gheaţa s-a topit şi am rugat-o pe femeia de serviciu să-mi lege o altă faşă. Pe masă nu este ojă, ci o sticluţă cu ulei. Am acte medicale care îmi dovedesc spusele", a precizat Marian Rotaru.

Sursa: realitateadegorj.net