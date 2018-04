Un deţinut condamnat pentru furt a evadat din Penitenciarul Oradea

Un deţinut din Penitenciarul Oradea, condamnat pentru furt, a evadat vineri, de la un punct de lucru din afara penitenciarului, au anunţat reprezentanţii unităţii de detenţie.

Potrivit sursei, bărbatul în vârstă de 32 de ani, pe nume Felegyhazi Sandor, a fugit vineri, în jurul orei 13,00, dintr-un punct de lucru din Oradea, într-o zonă de igienizare a spaţiilor verzi.



"Era într-un grup de opt deţinuţi, sub supraveghere şi curăţau spaţiile verzi în zona unui complex comercial. Pentru că a început să plouă, în jurul prânzului, aceştia s-au adăpostit într-o clădire dezafectată din zonă. La numărarea deţinuţilor, însă, agentul care îi supraveghea a constatat că Felegyhazi lipseşte şi şi-a alertat colegii", a precizat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt Adina Bârda.



Deţinutul evadat executa o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru furt calificat şi avea antecedente penale. La finalul acestui an, Sandor ar fi putut fi eliberat condiţionat din închisoare. Acesta era clasificat în regim deschis şi desfăşura activităţi lucrative cu supraveghere.



Conducerea instituţiei a luat mai multe măsuri specifice, fiind blocate căile de acces pe posibilele direcţii de deplasare şi au fost trimise echipe de căutare formate din personalul Penitenciarului şi se cooperează cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei Bihor şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea.



Părăsirea fără autorizare a punctului de lucru, aflat în exteriorul locului de deţinere, este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani.



Potrivit Agerpres, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative care să analizeze circumstanţele care au condus la producerea evenimentului.



Deţinutul era îmbrăcat cu o pereche de blugi de culoare neagră, bluză tip camuflaj, fără fermoar, încălţăminte sport de culoare neagră.Ca semnalmente, bărbatul are o statură atletică, păr negru, faţă ovală, ten măsliniu, frunte lată, sprâncene arcuite, ochi căprui, nas drept, gura mică.



Pentru orice informaţie cu privire la deţinutul din fotografie, populaţia este solicitată să formeze numărul unic de urgenţe 112 sau Penitenciarul Oradea la numerele de telefon : 0259/419881, 0259/419882.