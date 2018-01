Un senator USR a vizitat 2 centre de plasament. Mărturii cutremurătoare ale copiilor. Ce îndură

Senatorul USR Vlad Alexandrescu scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, despre doua vizite facute la doua centre de plasament din Bucuresti si Ilfov. "Am vorbit cu angajatii, cu educatorii, cu reprezentanti ai Directiei de protectie a copilului, dar am reusit mai ales sa vorbesc singur cu copiii. Pana ce am fost escortat afara de bodyguarzi. Nu stiu cum as putea descrie ce am vazut si auzit acolo, mai bine va redau cateva fragmente din ce mi-au povestit copiii", scrie Vlad Alexandrescu. Acesta a detaliat cum un tânăr de 17 ani i-a spus că oferea sex mai multor persoane pentru bronz, în timp ce un altul a mărturisit că trebuia să ajungă într-o reţea de prostituţie, în străinătate.

Iată postarea lui Vlad Alexandrescu:

"Am făcut astăzi 2 vizite în centrele de plasament din București și Ilfov. Am vorbit cu angajații, cu educatorii, cu reprezentanți ai Direcției de protecție a copilului, dar am reușit mai ales să vorbesc singur cu copiii. Până ce am fost escortat afară de bodyguarzi.

Nu știu cum aș putea descrie ce am văzut și auzit acolo, mai bine vă redau câteva fragmente din ce mi-au povestit copiii.

"Ofeream sex mai multor persoane pentru bronz", îmi spune un tânăr de 17 ani. Alt copil îmi spune: "urma să ajung în străinătate într-o rețea de prostituție". Unii îmi povestesc despre cum se fura mâncarea din centru cu tomberonul, în timp ce altul îmi spune ca simte nevoia să fugă de managerul de caz. Psihologul își face apariția o dată la 2 luni. Despre psihoterapie în cazuri vădite de suferință psihică, nici nu poate fi vorba.