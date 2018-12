Un deputat PSD acuză a fost ameninţat cu moartea într-o secţie de poliţie din Capitală

Petre Florin Manole a scris, duminică pe Facebook, că a fost ameninţat de trei persoane în Secţia de Poliţie nr. 1 din Bucureşti că va fi omorât. Deputatul PSD precizează că s-a dus la Secţie deoarece o rudă de a sa este ameninţată de aceşti trei oameni, în timp ce „poliţiştii asistă pasivi”.

„Sunt chiar acum la Secţia de Poliţie nr 1. Ascult cum sunt ameninţat de 3 indivizi: te omor, cuţite, ieşi afară să vezi tu, etc. Am venit aici pentru că o rudă, lovită şi ameninţată, m-a sunat - e dreptul său legal să facă asta. Mi-a spus că 3 bărbaţi îl ameninţă în secţia de poliţie şi îi e frică pentru că poliţiştii asistă pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagerează. În zona de relaţii cu publicul, în faţa poliţistului de serviciu sunt ameninţat la rândul meu. Dacă depun o plângere, nu pot aduce probe audio-video pentru că-mi se spune-supravegherea în interiorul secţiei e doar video nu şi audio. Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frică”, a scris Petre Florin Manole, duminică pe Facebook.

Social-democratul mai spune că nu i se pare normal să te temi pentru propria siguranţă în timp ce eşti într-o secţie de poliţie. Petre Florin Manole adaugă că va adresa o întrebare ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru a i se comunica câte secţii de poliţie au supraveghere audio-video.

„Ce fac însă alţii, mai vulnerabili, în alte cazuri? Le influenţează ameninţările declaraţiile pe care le fac? Sigur că da. E normal să te temi pentru siguranţa ta ÎN secţia de poliţie? Sigur că nu. O să adresez o întrebare Ministrului de Interne: câte secţii au supraveghere audio-video? Câte nu au? Cum putem să remediem situaţia? Este imperativ să rezolvăm această problemă. Dacă ea există la Secţia nr 1, în centrul Bucureştiului, sigur există şi în alte părţi. Încrederea cetăţeanului în instituţii este o lozincă ridicolă dacă ajungi să fii ameninţat în secţia de poliţie”, conchide deputatul PSD.

Poliţia: A vrut să asiste la audieri

Deputatul PSD Petre Florin Manole s-a prezentat la Secţia 1 de Poliţie în încercarea de a ajuta un prieten care a pierdut un telefon, a vrut să asiste la audierea acestuia, dar a fost refuzat, iar apoi a reclamat că a fost ameninţat, dar nu a depus plângere, anunţă Poliţia Capitalei.



Poliţia Capitalei anunţă că sâmbătă poliţiştii Secţiei 1 de Poliţie au fost sesizaţi că şoferul unei companii de taxi a reclamat că a fost agresat fizic de către un client pe care îl ducea la o adresă din Sectorul 1, un bărbat pe care agenţii l-au identificat ca fiind băut.

