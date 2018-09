Un deputat PSD a trecut în Opoziție și critică dur partidul: Am ales democraţia în locul autocraţiei

Deputatul Mihaela Huncă, care a demisionat în urmă cu două săptămâni din PSD, a depus, luni, cererea de adeziune la Partidul Pro România.

Semnarea adeziunii a avut loc la Botoşani, în prezenţa preşedintelui Pro România, Victor Ponta, anunţul fiind făcut în cadrul unei întâlniri cu membrii şi simpatizanţii acestei formaţiuni politice.

"Am decis să fac parte dintr-o echipă care respectă valorile autentice, dintr-o echipă căreia îi pasă de noi, de cetăţenii de rând. Am ales democraţia în locul autocraţiei. A fost greu ca, după 18 ani în PSD, în care am fost un soldat disciplinat şi în care nu am precupeţit niciun efort, să iau această decizie pentru că drumul pe care se mergea nu mai era cel cu cu care noi ne-am angajat către dumneavoastră, botoşănenii", a afirmat Mihaela Huncă, citată de agerpres.ro.

Potrivit unor surse Realitatea TV, sunt tot mai mulți cei care spun că Dragnea nu dorește un Comitet Executiv (CEx). I-ar fi teamă de o astfel de întrunire, întrucât ar fi pierdut, deja, sprijinul a mai mult de jumătate din șefii organizațiilor din județe.

”Disidenții” social-democrați au pregătit și o solicitare scrisă, pentru înlăturarea lui Dragnea din fruntea partidului, care ar fi semnată de peste 20 de organizații. Deși planul inițial era de a o depune la PSD, contestatarii lui Dragnea s-au răzgândit. Vor să să-l determine pe șeful PSD să-și dea demisia pentru a evita un scandal în interiorul formațiunii.