PNL, proiecte de lege prin care cere creşterea cu 80% a alocaţiilor copiilor

Doi deputați PNL au depus un proiect de lege prin care alocațiile pentru copiii de peste doi ani să ajungă la 150 lei pe lună, adică o creștere de 80% față de prezent, iar cea pentru copiii de până în doi ani să ajungă la 300 lei.

"Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza: a) 0,6 ISR pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap), incepand cu 1 ianuarie 2019; b) 0,3 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3), incepand cu 1 ianuarie 2019", potrivit proiectului legislativ de modificare a Legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, depus in Camera Deputatilor de deputatii PNL Robert Sighiartau si Dumitru Mihailescul.

Valoarea indicatorului social de referinta este, in prezent, de 500 de lei, iar in forma actuala a legii, valoarea alocatiei pentru copii este de 0,4 ISR pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani, adica 200 de lei pe luna, si de 0,168 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, adica 84 de lei pe luna.

"Propunerea este de majorare a cuantumului alocatiei cu 50% pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-2 ani, care vor beneficia de o alocatie in valoare de 300 lei si cu 80% pentru copiii cu varste cuprinse intre 2-18 ani, care vor beneficia de o alocatie in valoare de 150 lei. Romania se afla, din nefericire, pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta cuantumului alocatiei pentru copii. Daca in majoritatea acestor state alocatia porneste de la peste 100 de euro, in Romania copiii primesc echivalentul a 18 euro pentru fiecare copil, o suma care nu acopera decat intr-o foarte mica masura necesitatile unui copil", precizeaza deputatul PNL Robert Sighiartau, intr-un comunicat de presa.