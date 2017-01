Un deputat liberal vrea alianţă PNL-USR după Congres: "Un semn de normalitate politică"

Liberalii vin cu idei. Deputatul PNL Ionut Stroe face apel la o alianta PNL-USR, in contextul in care liderul USR Nicusor Dan a anuntat ca va sprijini motiunea de cenzura pe care PNL ar urma sa o depuna, afirmand ca aceasta alianta ar putea fi un obiectiv la congresul liberalilor ce va avea loc, cel mai probabil, in iunie.