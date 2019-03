Un cuplu a făcut pe fugă o poză în excursie. La câteva zile, când au văzut-o, au încremenit

Helen Wakeman, în vârstă de 43 de ani și John Dargan, 33 de ani, au făcut pe fugă o fotografie la castelul Dudley din West Mids, și au analizat-o câteva zile mai târziu, potrivit mirror.co.uk.

Cei doi iubiți care locuiesc în Birmingham sunt convinși că ei vizitat un castel bântuit de fantome, altfel nu-și explică cum în cadru apare fantoma unei călugerițe.

Helen a povestit că: "Am fost primii care am urcat pe trepte, nu era nimeni în fața noastră. Am vizitat castelul conform instrucțiunilor date de ghidul turism. Fotografia am făcut-o pe fugă în parcare și am analizat-o câteva zile mai târziu. La o privire mai atentă am observat chipul unei călugărițe și ne-am îngrozit."

Castelul Dudley datează din 1071 și este cunoscut pentru activități paranormale, fiind considerate unul dintre cele mai bântuite din Marea Britanie.