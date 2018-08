Un cuplu a divorțat demult, dar în fiecare an se întâlnesc și fac o poză de familie

O poveste uimitoare a făcut de curând încojurul internetului. Un cuplu a divorțat, dar în ciuda acestui lucru, ei încă se întâlnesc în fiecare an pentru a face o poză de familie împreună cu fiul lor.

Iată traducerea cuvintelor acestor părinți:

„Primele două poze de sus au fost făcute atunci când Adam și eu eram încă căsătoriți. Cele două de jos au fost făcute la un an, apoi la doi ani după ce divorțul a fost finalizat. Nu ne iubim, nu suntem mereu de acord, nu suntem cei mai buni prieteni iar uneori nici măcar nu ne plăcem. Dar știi ce? Suntem pentru totdeauna legați unul de celălalt din cauza copilului nostru frumos, deștept, bun și amuzant.

Ne RESPECTĂM unul pe altul. Ne amintim că niciunul dintre rolurile noastre de părinți nu e mai important decât al celuilalt – niciunul dintre noi nu e mai important în viața fiului nostru. AMÂNDOI trebuie să fim lângă el, AMÂNDOI avem nevoie să petrecem timp cu el și să construim amintiri frumoase alături de el. Niciunul dintre noi nu dă vina pe celălalt pentru modul în care s-a terminat relația și în mod clar nu ne învinovățim în fața fiului nostru.

Eu și Adam nu suntem părinții perfecți, dar am făcut, atunci când am divorțat, o înțelegere – să îl punem pe fiul nostru pe primul loc și să recunoștem valoarea lucrurilor pe care fiecare dintre noi le aducem în viața lui. Așa că, da, încă ne facem un portret de familie an de an și plătim bani buni pentru a le înrăma, printa și le punem apoi în dormitorul fiului nostru; Poate că nu va crește cu părinți care locuiesc în aceeași casă…

Dar va crește văzând ce înseamnă respectul, bunătatea, empatia, compasiunea, perseverența, flexibilitatea, și chiar și sacrificiu. El va ști că e posibil să nu mai iubești pe cineva fără ca totul să se distrugă”, potrivit unica.md.