Un cunoscut preot, mai ales în mediul online, a luat o decizie crucială

Părintele Constantin Necula, cunoscut în special datorită rețelelor sociale, a anunțat că vrea să se retragă din viața publică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu la Radio România Actualități și au fost urmate de un alt mesaj postat pe contul de socializare.

Am să mă retrag și am să tac, din dorința de a-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Am remarcat că sunt foarte mulți dispuși să vorbească împotriva Bisericii, a societății creștine. Le doresc succes! E o tristețe care m-a cuprins, pe care nu o voi birui decât în Liturghie', şi-a motivat decizia într-o emisiune la Radio România Actualități.

Preotul a scris și pe pagina sa de Facebook despre retragerea din viața publică. „Retragerea din viața publică nu înseamnă că renunț la luptă! Biserica nu e viață publica!!! Aici, în spațiul ei putem să ne reactivăm Smerenia slujirii lui Hristos! Sus inima!', a scris Constantin Necula.