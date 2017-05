Un copil cu Sindromul Down și-ar fi pozat îngerul păzitor. E incredibil ce se vede în imagine

O femeie susține că fiul ei, un copil cu Sindromul Down, și-ar fi fotografiat îngerul păzitor.

Femeia spune că băiatul ei, în vârstă de șapte ani, a făcut fotografia prin geamul avionului cu care călătorea, cu ajutorul telefonului mobil al mamei sale, conform metro.co.uk.

Când a privit imaginea, femeia a rămas șocată. Se vedea o siluetă albă care seamănă cu un nor uriaș. Însă, spune femeia, nu poat fi vorba despre un simplu nor, întrucât pare anormal de mare. În plus, acesta are reflexii rozalii în zona capului și a mâinilor.