Un clujean, sancționat de jandarmi pentru că a convocat pe Facebook un protest

Un clujean care a fost amendat de jandarmi pentru convocarea pe Facebook a unei adunări publice nedeclarate, în 21 octombrie, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, va contesta sancţiunea, fiind de părere că a fost vorba despre un gest individual de protest.

Cornel Vîlcu a declarat, luni, pentru Mediafax, că în timpul protestului nu a venit la el niciun jandarm să îl întrebe despre manifestare, procesul verbal de amendă fiind redactat a doua zi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Cluj.

”Am fost amendat de Jandarmeria clujeană pentru convocarea pe Facebook, cu postarea intitulată <>, a unei adunări publice nedeclarate la organele competente în data de 21 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Amenda am primit-o pentru că am participat și organizat. Mă irită faptul că nu a venit la mine niciun jandarm în timpul protestului să mă întrebe ceva, procesul verbal fiind redactat a doua zi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Cluj pe baza event-ului meu de pe Facebook și a bazei lor de date în care, se pare, că au toate datele mele, deși nu am fost amendat sau avertizat niciodată până acum. Am primit amenda acasă, în poștă. Am vorbit cu un avocat și o voi contesta în instanță pentru că eu am specificat foarte clar în descrierea pe Facebook că a fost un gest individual de protest”, a spus Vîlcu.

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Cluj au declarat, luni, că amenda aplicată a fost în cuantum de 1.200 de lei și că la sediul unității nu a fost înregistrată chitanța privind efectuarea plății.

”Singura persoană sancționată contravențional în data de 21 octombrie a fost domnul Vîlcu Dumitru Cornel căruia i s-a aplicat o amendă în cuantum de 1.200 de lei ca urmare a încălcării prevederilor art. 26, alin 1, lit. a, din Legea nr. 60/ 1991 republicată privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, au spus sursele citate.

Pentru 21 octombrie, clujeanul a anunţat pe pagina sa de Facebook că este cetăţean european şi nu va fi redus la tăcere.

„Suntem oameni liberi şi, cu orice risc pentru vieţile noastre personale, nu vom accepta distrugerea democraţiei. Ceea ce vezi aici nu e invitaţia la o adunare publică. Dacă ar fi aşa, ai putea fi amendat/ amendată pentru simplul fapt de a da attend sau a fi prezent/ prezentă într-o piaţă publică sau pe o stradă atunci când <> n-are chef să te vadă/ audă acolo. Ca şi când piaţa, strada i-ar aparţine. Ei bine, nu. Strada, ca şi piaţa nu au fost niciodată ale statului, municipalităţii, politicienilor, jandarmilor. Ele ne aparţin tuturor - şi acolo vom fi de fiecare dată când vrem să ne facem auziţi. Deci nu e o invitaţie. E o declaraţie de intenţie şi de acţiune. Eu, un oarecare cetăţean liber al României, afirm că duminică voi fi în piaţă, probabil cu o pancartă şi, dacă găsesc, o portavoce pentru a-mi exprima poziţia faţă de ce se întâmplă acum în ţară”, a precizat, în postare, Cornel Vîlcu.

Acesta a explicat, în continuare, că persoanele care împărtășesc îngrijorările sale ”privind monstruoasa interdicţie a protestelor fără-acord-de-la-autorităţi”, ar putea ieşi în stradă, tot individual, când simt nevoia.

”Dar numai dacă simţi, la fel ca şi mine, că acesta este un moment de răscruce şi că e nevoie de toţi. Dacă, mai mult sau mai puţin întâmplător, se nimereşte să ieşi, din proprie intenţie şi alegere, tot atunci, dă-mi de ştire, mi-ar plăcea să vorbim - sau dacă ne vine să şi mergem pe străzile noastre, să o facem în aceeaşi direcţie”, se mai arată în textul de pe Facebook.

La protestul din 21 octombrie din Piața Unirii din Cluj-Napoca au participat circa 60 de persoane.