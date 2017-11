Un chirurg, atac furibund la adresa medicilor din Cluj: "Ruşine!"

Un medic chirurg român, care lucrează în străinătate, lansează un atac dur la adresa sistemului medical din România, dar şi a medicilor de aici, "Ruşine", scrie dezamăgit medicul pe contul său personal.

Chirurgul Mihai Așchilia a lucrat în străinătate ani de zile, la Stuttgart, la Rotterdam, în Italia sau la Strasbourg, în Franța. Recent, doctorul Așchilian și-a internat fetița la Clinica de Pediatrie din Cluj-Napoca și a rămas dezgustat după 5 zile petrecute în spital.

Acesta a postat un mesaj pe contul să de Facebook în care critică cadrele medicale.

"În perioada 10-15 Noiembrie 2017 fiica mea a fost internata in Clinica Pediatrie 2 salon 4 (…) Sunt dezgustat de ceea ce am putut vedea în acele zile. Timp de 5 zile n-am știut cine este medicul curant, ce tratament are fiica mea , nu s-au luat analize pentru ca vezi Doamne este weekend și laboratorul nu funcționează (într-un centru care se dă universitar). Mila Domnului este cea care funcționează în weekend la Pediatrie2 Cluj-Napoca. Am cunoscut o mulțime de medici suficienți, așa cum este de fapt întreg sistemul medical românesc. Îmi este rușine de acest post pentru că în lista mea de prieteni sunt mulți chirurgi și medici din alte țări, însă vorba celor de la Parazitii: “asta-i realitatea și nimeni n-are cum să schimbe căcatul”. Rușine!!!! În primul rând celor care se numesc medici, asistentelor, managerului întregului sistem universitar!”, a fost mesajul doctorului.