Celebrul actor Kevin Spacey a recunoscut că i-a făcut avansuri sexuale unui adolescent

Kevin Spacey a mărturisit că este homosexual, după ce a fost acuzat că i-a făcut avansuri actorului Anthony Rapp,care a dezvăluit în presă că starul hollywoodian i-a făcut avansuri sexuale în urmă cu mai mulți ani, în perioada în care el era adolescent informează BBC

Kevin Spacey Fowler este castigatorul a doua premii Oscar: pentru interpretarea lui Verbal Kint in 1995, in filmul Suspecti de serviciu, si pentru rolul Lester Burnham din American Beauty (1999). Imediat dupa aparitia acestui film, Spacey a primit si o stea pe celebrul bulevard Hollywood Walk of Fame.

Presa a speculat în 1997 în legatură cu viața sa sexuala, revista Esquire anunțând că este homosexual. Într-un interviu pentru Playboy, în 1999, a negat zvonurile și a insistat întotdeauna ca este hetero.Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Spacey este fostul președinte american Bill Clinton pe care îl cunoaște dinainte ca acesta să ajungă la Casa Alba.