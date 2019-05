Un bărbat face “Greva foamei” în Piața Mare, în ziua Summit-ului: “E mafie!”

Un bărbat a ales să facă greva foamei și să își exprime nemulțumirile față de guvernarea PSD chiar în ziua Summit-ului, în Piața Mare, informează Realitatea de Sibiu.

Liviu Dumitrașcu poartă cu el o pancartă pe care a scris “Greva foamei”.

“Am dat în judecată statul român. Am fost de două ori la procurorul general, Augustin Lazăr, i-am scris lui Cătălin Tolontan, am fost la Strasbourg de două ori. Am făcut de cinci ori accident vascular. E mafie! Justiție coruptă, oamenii lui Dragnea, toți! De ieri am intrat în greva foamei. Protestez că sunt corupți toți!”, a declarat manifestantul.