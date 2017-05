Șocant. Un bărbat care filma treptele încălzite ale catedralei din Oradea a fost arestat!

Un prahovean care filma Catedrala din Centrul Civic a fost umflat de doi poliţişti orădeni, care i-au spus că trotuarul este al... Bisericii.

Un filmuleţ postat pe Facebook redă felul în care un bărbat ripostează surescitat poliţiştilor, spunând că are dreptul să filmeze deoarece se află într-un spaţiu public, ba chiar pe domeniu public, pe trotuarul din faţa Catedralei.

"Sunt pe domeniul public şi nu-mi interziceţi să filmez. Vă întreb, ca poliţişti, este acesta domeniu public?", îi întreabă bărbatul pe oamenii legii, în timp ce un preot în sutană, brunet, cu barbă şi părul strâns în coadă, urmăreşte scena.

Răspunsul unuia dintre agenţi este năucitor, respectivul susţinând, nici mai mult, nici mai puţin, decât că trotuarul ar aparţine Bisericii. "Este gard, trotuarul este delimitat cu gard, este proprietatea Bisericii", se aude vocea poliţistului echipat în uniformă de intervenţie, bleumarin, în timp ce un coleg îl legitima pe "recalcitrant".

"În Oradea poliţia e la comanda unui popă. De când este interzisă filmarea unei biserici de pe domeniul public? Popa, plin de relaţii şi printr-o iubire creştin ortodoxă, dă comenzi pentru a fi reţinuţi ori arestaţi oameni".

Acesta este scurtul comentariu ce însoţeşte un film la fel de scurt, de numai 37 secunde, postat pe contul de Facebook "Secolul 21", de un prahovean luat la întrebări de doi poliţişti din Oradea, pentru că a îndrăznit să filmeze Catedrala din centrul Civic, cea ale cărei trepte sunt prevăzute cu instalaţii de încălzire în pardoseală.

Filmuleţul postat pe Facebook în cursul zilei de vineri a adunat până la miezul nopţii peste 34.000 de vizualizări, 480 de distribuiri şi 92 de comentarii, între care unul aparţine chiar personajului bruftuluit, un anume Geană Harry Florin, din comuna prahoveană Ciorani, potrivit ebihoreanu.ro.

"Am fost arestaţi, am fost retinuţi împotriva voinţei noatre, control corporal fără să fim de acord, mi s-au luat telefoanele, am fost duşi la poliţia din Oradea. Popa nu a venit, la comanda lui Ninjea (n.r. – preotului) poliţia a percutat. A venit comandantul poliţiei şi a cerut scuze. Poliţia din Oradea...abuz, biserica este publică, trotuarul public", a scris "eroul" filmuleţului.