Un banal deget umflat i-a dezvăluit acestei femei o boală cumplită

Un deget umflat înseamnă, de cele mai multe ori, o inflamaţie. Nu şi în acest caz, unde degetul mic al unei femei de 42 de ani din California indica prezenţa tuberculozei.

Femeia a mers la medic după o săptămână, având dureri şi umflături în deget. Totuşi, aceasta nu avea leziuni externe, conform doctorilor de la University of California, San Francisco, scrie Descopera.ro.

O radiografie şi o tomografie au arătat inflamarea ţesutului, dar nu existau probleme cu oasele, scrie Live Science.

Atunci când medicii au efectuat o biopsie asupra ţesutului de piele, au găsit bacteria Mycobacterium tuberculosis, care cauzează apariţia tuberculozei.

Această bacterie se răspândeşte prin aer şi de obicei afectează plămânii, dar poate infecta şi alte părţi ale corpului, precum rinichii, coloana vertebrală sau creierul. Infectarea unui deget este „o manifestare extrapulmonară rară a tuberculozei”, scriu autorii studiului care a fost publicat în The New England Journal of Medicine.

Acest aspect este demn de luat în considerare la persoanele cu sistem imunitar slăbit. Experţii relatează că femeia a luat boala de la soţul ei care a vizitat China şi care s-a întors cu simptome de tuse, fiind diagnosticat la rândul lui cu tuberculoză activă.

Femeia a fost tratată cu mai multe medicamente timp de nouă luni, iar boala a dispărut complet.