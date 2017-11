Un apropiat de-ai lui Trump a discutat cu Ankara predarea lui Fethullah Gulen

Un important consilier al președintelui Donald Trump este anchetat pentru că ar fi discutat despre o eventuală predare a clericului turc Fethullah Gulen către autoritățile de la Ankara, în schimbul unei sume de până la 15 milioane de dolari.

Ancheta procurorului special privind presupusa ingerinţă rusă în alegerile prezidenţiale de anul trecut din SUA examinează aceste informaţii în contextul investigaţiilor asupra lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naţională al lui Trump.



FBI a cerut informaţii despre o întâlnire din decembrie 2016 dintre Flynn şi reprezentanţi turci din New York, la care s-a discutat despre transportarea lui Gulen cu un avion privat la o închisoare de pe o insulă turcească, a precizat pentru Wall Street Journal o sursă apropiată poliţiei federale americane.



Gulen, acuzat de guvernul turc de orchestrarea puciului eşuat de anul trecut, are drept de şedere permanentă în SUA, iar Turcia cere insistent extrădarea sa, scrie Agerpres.



Flynn a fost nevoit să demisioneze la doar câteva săptămâni după instalarea sa în funcţie, acuzat că a minţit în legătură cu contactele sale cu ambasadorul rus. Activităţile sale din trecut de lobby în favoarea Turciei au ajuns în vizorul autorităţilor anul acesta, după ce s-a aflat că în 2016 societatea sa de consultanţă a prestat servicii pentru o firmă deţinută de un om de afaceri turc, servicii de pe urma cărora ar fi putut avea de beneficiat guvernul de la Ankara. Flynn nu şi-ar fi declarat aceste activităţi în conformitate cu legislaţia SUA. Duminică, NBC News a relatat că anchetatorii au adunat suficiente dovezi pentru a-i pune sub acuzare atât pe Flynn, cât şi pe fiul său.