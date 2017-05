Un apropiat al Ileanei Ciuculete spune adevărul despre moartea artistei

Moartea fulgerătoare a Ilenei Ciuculete a lăsat o mulţime de întrebări şi durere fără final. Unul dintre prietenii artistei a dezvăluit că ştia că aceasta va deceda înainte cu o lună de finalul tragic.

”Să fiu sincer am vorbit telefonic cu Cornel, cu 2 săptămâni înainte. Mi-a spus că se simte foarte rău. Era pe patul de spital. Eu am ştiut mai demult că ăsta e sfârşitul. Eu mi-am anunţat soţia că Ileana va muri, înainte cu o lună de tragicul eveniment. Cornel în Ileana a văzut a doua mamă. Ileana l-a iubit exact ca pe copilul ei. Ileana nu a ştiut că moare, dar avea presimţirea asta. În privinţa sănătăţii nu se discută. Ea îşi făcea analize periodice. A fost din cauza stresului. Eu în carne şi oase am văzut-o acum mulţi ani. Vorbeam doar prin telefon. Eu niciodată nu le spun oamenilor că le vine sfârşitul. Finalul ar fi fost acelaşi. Ea nu a avut suferinţă. A fost foarte rapid. Nu este menirea mea să spun asta. Oricum situaţia nu se schimbă. Ea a învăţat să se iubească pe ea. Ultimele cuvinte pe care mi le-a spus: frăţiorul ce fac? Mă doare. Eu vreau să mă ducă Cornel acasă. A înţeles că are nevoie de un preot să îi facă nişte rugăciuni. Ea voia acasă. Eu zic că a fost împlinită din toate punctele de vedere”, a povestit bioenergoterapeutul Viorel Pop, care i-a fost şi foarte bun prieten Ilenei Ciuculete, scrie cancan.ro.