Șumudică îl laudă pe antrenorul ales de Becali: ”E foarte inteligent”

Gigi Becali a surprins după ce a hotărât ca Bogdan Andone să fie antrenorul celor de la FCSB.

Fără experiență la nivel înalt, omul care a fost în staff-ul lui Mihai Teja a fost lăudat de fostul său coleg de la Rapid, Marius Șumudică.

„Nu ştiu dacă sunt mulţi care îl cunosc la fel de bine ca mine şi vă spun că are multe calităţi. Am jucat împreună la Rapid şi am şi lucrat împreună mai mulţi ani. Este un tip foarte dedicat şi foarte inteligent."

Bogdan Andone se va afla la prima experiență de antrenor principal în Liga 1. Este un apropiat al lui Marius Șumudică, cu care a lucrat la Astra Giurgiu și Al-Shaab. Din postura de secund, a câştigat titlul de campion în Liga 1 şi Supercupa României.

Ca jucător, Bogdan Andone are trei trofee cu Rapid: campionat, Cupa României și Supercupa României.