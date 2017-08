Ultimul trend pe piața auto: mașinile scumpe second hand

Şoferii din România au înmatriculat, în primele şapte luni din 2017, peste 1.500 de autoturisme scumpe, majoritatea second hand, printre preferate aflându-se Lamborghini, Ferrari, Pontiac sau Buick, relevă datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES.

Astfel, pe categoria autoturismelor rare, se consemnează, în intervalul ianuarie - iulie din acest an, 1.507 de unităţi înmatriculate atât noi, cât şi rulate, cele mai multe fiind Jaguar, cu 515 exemplare, din care 105 noi.



Potrivit sursei citate, la nivelul primelor şapte luni din 2017, au mai fost înscrise în circulaţie 487 de maşini Lancia (toate second hand), 453 de unităţi rulate din gama Chrysler, respectiv 26 de Cadillacuri, din care numai o singură unitate nouă.



În plus, statistica DRPCIV arată că, din ianuarie şi până în iulie, au fost înmatriculate 15 bolizi Ferrari (dintre care 5 noi), şase Lamborghini (4 exemplare noi), trei Pontiacuri second hand şi două Buick-uri tot rulate.



Conform datelor DRPCIV, parcul auto naţional din România s-a majorat, în 2016, cu 6,21% faţă de anul anterior, depăşind 7 milioane de vehicule, din care peste 1,25 de milioane erau înmatriculate în Bucureşti.