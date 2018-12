Ultimul star al Epocii de Aur de la Hollywood a implinit 102 ani! Ce-și dorește de la viitor?

La 102 de ani, Kirk Douglas este recunoscător pentru viaţa minunată pe care a avut-o. Totodată, el este îngrijorat de lumea de astăzi şi de retorica discursului urii care a devenit prea comună.

Într-un interviu acordat agenţiei DPA din Los Angeles, Douglas vorbeşte despre viaţa lui la 102 ani şi despre preocupările pentru viitor.

În 1999, Institutul American de Film a publicat o listă a cu numele a 50 de legende din cinematografie din epoca de aur a Hollywood-ului. Numai 3 persoane de pe această listă sunt încă în viaţă: Sophia Loren, în vârstă de 84 de ani,

Sidney Poitier, în vârstă de 91 de ani, şi Kirk Douglas, care a împlinit vârsta de 102 ani duminică.

Douglas îşi aniversează ziua de naştere printr-o petrecere la care participă doar familia şi prieteni apropiaţi. ‘‘Toţi băieţii mei vor fi acolo, precum şi mulţi dintre nepoţi. Şi prieteni buni precum Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg şi Ron Meyer’’, a declarat el pentru dpa.

Celebrul actor a avut patru fii cu două soţii: Michael (la fel de renumitul actor), Joel (producător de film), Eric (decedat în 2004) şi Peter (producător de film şi televiziune).

Kirk Douglas, pe numele adevărat Issur Danielovitch Demsky, a fost fiu al unor imigranţi evrei analfabeţi. Numele de familie l-a luat de la actorul pe care îl adora, Douglas Fairbanks.

După filmul care l-a făcut consacrat, “Spartacus”, el a fost considerat puţin “fanfaron, egocentric şi incapabil să suporte criticile, dacă îndrăznea cineva să i le facă”. De puţine ori a avut succes când a jucat eroi pozitivi, astfel încât s-a specializat în roluri negative. Şi a făcut pereche cu numeroşi actori pe marele ecran.

Dintre prietenii şi colegii din anii de aur ai Hollywood-ului pe ar vrea să-i aibă alături dacă ar mai fi în viaţă, Kirk l-a menţionat pe Burt Lancaster, care i-a fost un mare prieten şi de care îi este foarte dor.

Burt şi Kirk au jucat împreună în şapte filme printre care cele mai memorabile sunt ‘Seven Days in May’ (1964), ‘Gunfight at the O.K. Corral’ (1957) ‘I Walk Alone’ (1948), sau ‘Tough Guys’ (1986). Potrivit regizorului John Frankenheimer, Douglas a vrut întotdeauna să fie ca Lancaster.

Pentru aniversarea de 102 ani, Kirk Douglas a spus că îşi doreşte ca lumea să fie un loc mai sigur pentru copiii şi nepoţii noştri. ’’Există atât de multă animozitate acum, dorinţa mea este ca oamenii să se trateze reciproc cu bunătate şi respect″, a spus veteranul actor, potrivit Agerpres.

Kirk Douglas a dezvăluit că în prezent lucrează împreună cu asistenta sa Grace Eboigbe la o nouă carte, iar restul timpului şi-l petrece cu soţia sa, Anne Buydens, de 99 de ani.

Întrebat dacă are o listă cu lucruri pe care ar mai dori să le realizeze la această venerabilă vârstă, Kirk a spus că nu are o astfel de listă.

”Am avut o viaţă minunată şi am o familie fantastică. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi s-a dat″.