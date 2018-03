Ultimul sms al lui Andrei Gheorghe, dezvăluit

Andrei Gheorghe i-a scris în ultima lui noapte unei vechi prietene.

Aceasta a dezvăluit conținutul SMS-ului pe care i l-a trimis regretatul jurnalist. Andrei Gheorghe a fost găsit mort în baie la o zi după ce îi trimisese prietenei și confidentei sale ultimul mesaj.

„A sunat alaltăieri şi eram eu cu treabă, am vorbit repezit. Am sunat io ieri şi a văzut apelul mai târziu. Am găsit mesaj azi dimineaţă „scuze, aku văzui, fusăi la film". Şi, de niste zeci de minute, îmi blingăne mess şi telefon şi whatsapp. Că dacă e adevărat. Şi e adevărat. Andrei a fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut. Cu toată strădania lui de a nu lăsa să se vadă asta. Şi unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi poate avea cineva. Ştiu asta de 20 de ani", a dezvăluit femeia conținutul SMS-ului primit de la Andrei Gheorghe