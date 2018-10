Ultima posibilitate ca procurorul general să scape de revocare. Soluția lui Augustin Zegrean

Augustin Lazar

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, îi dă o mână de ajutor procurorului general. Zegrean spune că Lazăr poate cere în justiție anularea deciziei de revocare. Acțiunea ar fi însă o premieră în România.

Fostul preşedinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, spune pentru Realitatatea TV că procurorul general Augustin Lazăr poate cere în justiţie anularea deciziei de revocare.

”Nimeni nu-i poate refuza procurorului general dreptul de a se adresa justitiei pentru a verifica daca actul prin care se cere demiterea lui este legal sau nu”, spune Zegrean.

Întrebat dacă acest lucru ar fi o premieră în România, Zegrean a răspuns: ”Premiera e si faptul ca in termen de trei luni,doi procurori sefi sunt revocati din functie. Nu prea s-a intamplat in România asa ceva. Nu este o drama ca un procuror general este revocat. Problema este cum si in ce conditii este revocat”, a spuis Zegrean, care a precizat că ”nu trebuie scapat din vedere faptul că si presedintele ar trebui sa verifice dacă actul este legal sau nu”.

Tudorel Toader a anunţat miercuri că declanşează procedura de revocare din funcţie a procurorului general al României, Augustin Lazăr.

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii urmează să discute pe 13 noiembrie solicitarea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de avizare a revocării.