Ultima fotografie cu Regele Mihai. Motivul pentru care nu vor mai fi alte imagini cu Regele

Casa Regală a României a anunțat că dorește ca Regele Mihai să rămână în memoria poporului român aşa cum era în momentul în care era sănătos şi nu intenționează să facă noi fotografii cu regele în stare de degradare fizică.

Starea regelui Mihai este foarte precară, dar pentru moment s-a stabilizat, iar medicii îşi concentrează eforturile pentru a-l menţine fără dureri, a declarat, la TVR, şeful Casei Regale, Andrew Popper, precizând că regele "are momente în care este conştient, are şi momente în care este mai puţin conştient".

Șeful Casei Regale a precizat că publicarea de noi imagini cu regele Mihai „ar fi o violare a demnităţii Majestăţii Sale".

„După părerea mea, este foarte normal să nu se mai dea poze cu Majestatea Sa. După cum am spus deja, şi după cum am spus încă de când ne-am adresat publicului anul trecut, situaţia sănătăţii Majestăţii Sale este precară, nu este o stare bună. El s-a degradat în mod fizic. Ar ataca demnitatea Majestăţii Sale ca aceste fotografii şi poze să fie publicate în acest moment. Ar fi o violare a demnităţii sale şi vă spun foarte deschis: nu dorim - nici noi, Casa Regală, nici Custodele Coroanei - ca Majestatea Sa să fie amintit prin aceste imagini care nu sunt plăcute. Este normal şi nu este unic. (..) Dorinţa noastră este ca Majestatea Sa să fie în memoria poporului român aşa cum era în momentul în care era sănătos şi nu văd niciun sens ca aceste fotografii cu degradare fizică să fie... Este ceva morbid. Deci, nu are niciun sens să publicăm fotografii în acest moment", a spus Andrew Popper.

Ultimele fotografii cu Regele Mihai au fost făcute publice de Casa Regală în ianuarie 2016, cu două luni înainte de anunțul privind boala sa gravă și retragerea din viața publică.

Presa a speculat înainte de acel moment că Regele Mihai ar fi murit, iar Casa Regală a României a dezamorsat știrea și a publicat câteva fotografii realizate la reședința din localitatea elvețiana Aubonne, care-l înfățișează pe Regele Mihai alături de soția sa, reginaAna, în cameră de zi a reședinței.

Ultimele imagini publice cu Regele Mihai sunt cu atât mai emoționante cu cât Regina Ana a încetat din viaţă peste câteva luni de la momentul fotografierii, la 1 august 2016.

Majestatea Sa Regina Ana a României a încetat din viaţă luni, 1 august 2016, la ora 13.45, la Spitalul din Morges, în Elveţia.

La căpătâiul Reginei au stat, până în ultima clipă, Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu, Principesa Elena, Principesa Sofia şi Principesa Maria.

Majestatea Sa Regele Mihai a venit la spital, alături de Regină, în fiecare zi din ultima săptămână. Cu o zi înainte, Regina Ana a primit ultimele sacramente de la părintele titular al Parohiei Catolice din oraşul Morges.