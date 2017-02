Ultima descoperire în materie de SEX te lasă cu gura căscată. Ai fi capabil de aşa ceva?

Un material video, care în esență este un film documentar despre natură, dar care, din loc în loc, ia întorsături porno, prezentându-ne partide de sex printre copaci sau la marginea unui râu, face senzație pe Internet.

Filmul a fost realizat cu ajutorul dronelor, sub deviza "Faceți sex, nu război!", scrie The Mirror.



Filmulețul prezintă imagini uluitoare din natură, jurnaliștii britanici speculând că ar fi vorba despre Parcul Național Sequoia, din California.



În timp ce drona zboară capturând peisaje răvășitoare, atenția ne este atrasă de un cuplu care face sex printre copaci.



Apoi, în timp ce camera dronei face zoom pe valurile ca de smarald care lovesc cu putere o plajă retrasă, din nou suntem surprinși de doi tineri care se iubesc lângă niște pietre.



În continuare, filmul ne prezintă scene filmate de drona zburătoare care surprind poziții sexuale care l-ar face pe autorul Kama Sutra să roșească.



Să fie acest gen de film o alternativă la pornografie?



"N-aș filma niciodată un film porno în acest mod. În plus, dacă nu te poți masturba când privești un astfel de film, atunci e clar că nu putem vorbi despre pornografie", a spus Brandon LaGanke, unul dintre realizatorii "documentarului".