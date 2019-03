Adevărul despre uleiurile esenţiale. Ce efect au, de fapt, acestea?

Uleiuri esentiale

Vă prezentăm principalele uleiuri esenţiale recomandate în calmarea durerilor şi modul lor de utilizare.

Atenţie! Unele preparate nu sunt recomandate femeilor gravide şi persoanelor cu anumite afecţiuni.

Este bine să consultaţi un specialist în aromaterapie înainte de a le folosi!

Uleiuri esenţiale:

* Uleiul esenţial de muşetel este binecu­nos­cut pentru proprietăţile sale antiinflamatorii. Este eficient în calmarea durerilor musculare, a du­rerilor cauzate de sindromul premenstrual.

* Uleiul esenţial de maghiran are impor­tante proprietăţi sedative. Detensionează rigiditatea musculară şi ajută la calmarea durerilor musculare şi a spasmelor. Este foarte util în reumatism, osteo­artrită şi migrene.

* Uleiul esenţial de lavandă este unul din­tre cele mai utilizate uleiuri în saloanele profe­sionale de masaj, pentru relaxare şi ameliorarea durerilor. Are proprietăţi antiinflamatorii, antimi­crobiene şi sedative. Calmează tensiunile musculare şi spasmele, ameliorează durerile articulare şi durerile de cap.

* Uleiul esenţial de eucalipt are puternice efecte analgezice şi proprietăţi antiinflamatorii, fiind recomandat în ameliorarea durerilor muscu­lare şi a celor provocate de inflamaţiile nervoase. (Atenţie, se foloseşte în cantităţi mici!)

* Uleiul esenţial de mentă este foarte eficient în durerile musculare şi articulare, calmează durerile de cap şi nevralgiile.

* Uleiul esenţial de rozmarin are proprie­tăţi analgezice şi antispastice. Este foarte bun pen­tru alinarea durerilor de cap, de spate, a durerilor musculare şi articulare. (Atenţie, se foloseşte în cantităţi mici!)

* Uleiul esenţial de salvie are proprietăţi antispastice, antiinflamatorii şi calmante. Ajută la detensionarea musculaturii, reducerea spasmelor şi calmarea durerilor premenstruale. (Atenţie, se foloseşte în cantităţi mici!)

* Uleiul esenţial de ienupăr are pro­prietăţi antispastice. Ameliorează durerile articulare şi musculare, spasmele şi nevralgiile.

* Uleiul esenţial de coada-şoricelului are puternice efecte anal­gezice şi antiinflamatoare. Este recomandat în durerile musculare şi articulare, sub formă de masaj uşor.

* Uleiul esenţial de vetiver (se găseşte şi la noi, în magazinele naturiste specializate) a fost folosit în medicina ayurvedică încă din Antichitate, deci are proba timpului. Uleiul este extras din rădăcinile unei specii de iarbă cunoscută sub numele de Vetiveria zizanoides, care face par­te din aceeaşi familie botanică cu lemongrass şi citronella. Are efecte an­tiinflamatorii, antiseptice, cicatrizante, tonice şi... afrodisiace!

Sursa: Formula-As