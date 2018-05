Uleiul care înlătură rapid durerile articulare şi cervicale, artrita şi guta

Daca suferiti din cauza durerilor articulare, trebuie sa masati locurile dureroase cu acest ulei de 2-3 ori pe zi. Astfel, veti obtine un efect analgezic persistent.

Ingrediente:



500 g de flori de papadie; un litru de ulei calitativ de floarea-soarelui (presat la rece).



Mod de preparare:



Culegeti florile de papadie pe timp uscat si insorit. Puneti-le intr-un borcan de 1.5 litri. Nu trebuie sa le spalati. Acoperiti-le in totalitate cu ulei. Acoperiti borcanul cu tifon, fixandu-l bine de gatul lui. Puneti borcanul intr-un loc insorit si lasati-i continutul sa se odihneasca pe parcursul a 3 saptamani. Cum numai florile vor deveni maronii, strecurati uleiul printr-o strecuratoare tapetata cu tifon, transferandu-l intr-un recipient sterilizat, fabricat din sticla intunecata. Pastrati uleiul tamaduitor intr-un loc racoros si intunecos.



Potrivit bzi.ro, acest extract de papadie este eficient in tratamentul afectiunilor hepatice, litiazei biliare, constipatiilor frecvente, diferitor patologii gastro-intestinale (gastrite, colite) si in calitate de remediu coleretic. Luati cate o lingura de ulei de 3 ori/zi, in timpul mesei.