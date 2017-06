Uitați de dormitor! Acestea sunt locurile neașteptate unde toată lumea face sex

Invitația în dormitor sună întotdeauna apetisant, dar vremurile s-au schimbat și se pare că alte locuri din casă și chiar din afara casei au devenit preferate pentru sexul exploziv.

Un studiu recent a dezvăluit care sunt locurile cele mai excitante pentru tinerii din ziua de azi când vine vorba de o partidă de amor, potrivit revistei OK!.

Pe primul loc în preferințele "kinky" ale noii generații este cabina de duș – 92% dintre respondenții occidentali au declarat că au făcut dragoste sub jetul de apă caldă.

Baia în general a fost indicată ca al doilea loc preferat pentru sexul neconvențional – 89% dintre răspunsurile la sondajul realizat de retailerul de produse erotice Love Honey.

Un alt loc excitant pentru dragostea în afara dormitorului: scările – 42% au încercat măcar o dată aventura pe trepte (în cazul fericit al celor care locuiesc la casă). Canapeaua din sufragerie, în fața televizorului, nu a scăpat nici ea netestată – 65% din cupluri s-au "încins" aici.

Altă locație neașteptată pentru partidele de sex: bucătăria (65% au răspuns Yes, we did it). Mai mult de jumătate dintre respondenți (58%) susțin că au încercat experiențe sexuale și în afara casei, cel mai adesea în curtea proprie.