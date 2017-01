UIMITOR. Ce se întâmplă în organismul tău când bei apă cu oţet

Daca tusesti din orice motiv, amesteca 5 lingurite de otet de mere cu cinci lingurite de miere. Astfel vei obtine un sirop din care este bine sa iei cate o lingurita la interval de tri ore. Dupa doua zile, tusea ar trebui sa dispara complet. In caz contrariu, viziteaza un medic.

Otetul trateaza micozele



Avand in vedere ca este de fapt un acid, otetul are o actiune incredibila asupra majoritatii tipurilor de micoze. Cel mai bine ataca micozele picioarelor, care trebuie muiate in otet de cate 4-5 ori pe zi.



Otetul ajuta ficatul



Mai ales diabeticilor, oamenilor care au probleme cu bila, pancreasul sau ficatul, le sunt recomandate tratamentele cu otet. astfel, amestecand jumatate de borcan de miere cu 100 de ml de otet de mere si cu jumatate de lamaie taiata cubulete, puteti sa obtineti o solutie care va va epura. Este de ajuns sa luati in fiecare dimineata, pe stomacul gol, cate o lingurita din acest amestec, inainte de masa.



Daca ai nasul infundat si dureri insuportabile de cap si de gat, poti scapa de ele cu otet. Foloseste otet de mere din care aduagi trei lingri mari intr-un litru de apa fiarta. Apoi este de ajuns sa faci inhalatii timp de cinci minute, deasupra oalei cu amestecul respectiv, cu capul acoperit cu un prosop. Inspira pe nas, expira pe gura si tine ochii inchisi. Aburii iti vor desfunda caile nazale, vei scapa de dureri si va fi imbunatatita circulatia sangelui.