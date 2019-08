Uimitoare dietă a indienilor: Slăbești 8 kilograme în 7 zile și elimini toxinele

Din păcate, în zilele noastre din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu problema kilogramelor în plus. Multe femei care își doresc să ajungă la silueta ideală recurg la înfometare, însă acest obicei nu face decât să dezechilibreze organismul și să afecteze sănătatea. Noi îți prezentăm dieta indiană.

Dacă îți dorești cu ardoare să slăbești, este indicat să adopți o dietă echilibrată. O soluție bună ar fi dieta indiană, care este un regim alimentar sănătos, care te ajută să slăbești 8 kilograme, în doar o săptămână, să îți fie afectată sănătatea.

Mai mult, dieta indiană elimină toxinele din organism, topește grăsimea de pe abdomen și îți oferă multă energie. Așadar, ai toate motivele să te apuci să o ții.

Cum se ține dieta indiană

Este foarte important ca în timpul acestei diete să nu consumi alcool deloc, pentru a obține rezultatele dorite. Alcoolul mărește acidul uric în organism, iar acest fenomen favorizează retenția de apă, conform clickpentrufemei.ro. Astfel este blocat procesul natural de detoxificare a organismului.

De asemenea, este foarte important să consumi minim doi litri de apă pe zi, pentru că acest obicei va accelera metabolismul și va elimina kilograme nedorite.

Meniul pe zile în dieta indiană

Ziua 1

Este important să mănânci numai fructe. Poți consuma orice fruct, cu excepția strugurilor, bananelor și mango, pentru că acestea conțin mai mult zahăr. Ai grijă ca din dietă să nu lipsească pepenele roșu, portocalele, merele, rodiile și căpșunile. Poți să le consumi în orice cantitate dorești.

Ziua 2

În această zi trebuie să mănânci doar legume, fierte sau crude. De dimineață poți consuma un cartof fiert. Astfel, îi vei oferi organismului suficientă energie și carbohidrați pentru întreaga zi. Include în dietă multe legume verzi.

Ziua 3

În cea de-a treia zi trebuie să mănânci legume și fructe. Nu ai voie, însă să mănânci cartofi.

Ziua 4

În această zi, ai voie să consumi banane pe parcursul zilei, dar nu mai târziu de ora 6. De asemenea, poți să bei până la 4 pahare de lapte. În ciuda faptului că se spune că bananele îngrașă, în acest regim alimentar, acestea acționează ca o sursă de potasiu și sodiu pentru organism.

Ziua 5

În această zi consumă roșii, varză și brânză de vaci. Poți să mănânci consuma până la 6 roșii. Mai mult, este important să crești aportul de apă cu 1/4 din consumul zilnic.

Ziua 6

Poți să mănânci varză, brânză de vaci și alte legume, dar fără roșii. În schimbi, poți să-și faci o supă de roșii.

Ziua 7

Ultima zi a dietei este și cea mai importantă. În această zi, poți să bei un suc de fructe proaspete și este indicat să mănânci o cană de orez brun sau alte legume.

Ce trebuie să faci dacă vrei ca dieta indiană să funcționeze

În primele 6 zile, nu ai voie să consumi sucuri de fructe. Încearcă să crești aportul de apă la 15 pahare din cea de-a cincea zi. Evită cafeaua, ceaiul, iar alcoolul este strict interzis.

Nu uita că trebuie să faci mișcare 45 minute pe zi. Legumele pot fi consumate sub formă de salată sau în stare naturală. În plus, supele pot fi consumate în cantități nelimitate. Nu consuma deloc fasole, pentru că aceasta are multe calorii.

Sursa: avantaje.ro