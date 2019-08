UE intră în conflict direct cu Trump și se opune reprimirii Rusiei în G7

Uniunea Europeană se opune invitării necondiţionate a Rusiei să participe din nou la discuţiile liderilor din G7, a declarat joi agenţiei Reuters un oficial european de rang înalt, ca reacţie la o idee lansată de preşedintele american Donald Trump, notează Agerpres.

Liderii celor mai avansate şapte ţări industrializate din lume se vor reuni la sfârşitul săptămânii la Biarritz, în sudul Franţei.

Formatul a fost G8 până în 2014, când Rusia a fost exclusă din cauza anexării Crimeii, teritoriu ucrainean, şi a susţinerii rebelilor pro-ruşi din estul Ucrainei.

Sub rezerva anonimatului, sursa Reuters a precizat că motivele excluderii Rusiei "rămân valabile" şi orice ofertă de revenire necondiţionată ar fi "contraproductivă" şi "un semn de slăbiciune".

Donald Trump a vorbit despre posibilitatea reprimirii lui Vladimir Putin la discuțiile din G7 după întrevederea cu președintele Klaus Iohannis.

„Multă vreme a fost G8, iar acum este G7. Am vorbit mult timp despre Rusia, pentru că am fost la numeroase ședințe G7. Cred că președintele Obama, pentru că Putin era mai inteligent decât el, s-a gândit că nu era bine să fie Rusia acolo și s-a gândit să dea Rusia afară. Dar cred că e mult mai potrivit să primim Rusia în G8, pentru că multe lucruri despre care am discutat au avut legătură cu Rusia. Deci, dacă cineva ar introduce o astfel de moțiune, aș fi dispus să mă gândesc la ea foarte favorabil”, a spus Trump, la Casa Albă.